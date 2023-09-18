"التمائم ورموز الكتابة الهيروغليفية بين الماضى والحاضر".. ندوة تعريفية أثرية وورشة عمل لأصحاب الهمم

بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أقامت مؤسسة دليل الخير للتنمية - مبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم سابقا، ندوة تعريفية أثرية وورشة عمل لأصحاب الهمم، بعنوان "التمائم ورموز الكتابة الهيروغليفية بين الماضى والحاضر"، وذلك بمقر المؤسسة بالدقى.

وقالت المهندسة سمر حسب الله رئيس المؤسسة، إنه حاضر في الندوة والورشة إخصائى سياحة "شريف جورج وأسماء عبد الحميد" من مكتب استعلامات الهيئة برمسيس، تحت إشراف أحمد محيي مدير مكتب الهيئة برمسيس .

وأضافت حسب الله، أنه شارك فى الندوة والورشة، ١٦ شابا وفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، تعرفوا على مجموعة من أشهر الرموز الفرعونية، وخلال الورشة قاموا بتنفيذ هذه الرموز على ورق الكرتون .

يأتى ذلك إنطلاقا من الدور الثقافى والفنى التى يقع على عاتق المؤسسة، وضمن مجموعة أنشطة فى مختلف المجالات تقدمها المؤسسة لنشر المعرفة والثقافة، وتوعية أبناء المؤسسة من أصحاب الهمم .



