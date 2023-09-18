قصة سعودي سافر لأميركا لدراسة الهندسة وعاد عازف بيانو

منذ طفولته، كان طاهر جعفر مولعًا بالموسيقى، فتعلم العزف على العود في سن مبكرة، ثم انتقل إلى العزف على البيانو في سن 16 عامًا.

دراسة الهندسة

سافر طاهر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الهندسة، لكن شغفه بالموسيقى لم يفارقه، وواصل تعلمها من خلال الكتب وعبر الإنترنت.

تعرض طاهر لتحديات عديدة في مسيرته، منها عدم تمكنه من إكمال الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرض والدته لظروف صحية، لكنه لم يستسلم أبدًا.

مقطوعات موسيقية

واصل طاهر العزف وتعلم الموسيقى، وبدأ في تقديم دروس للآخرين، كما ألّف عدة مقطوعات موسيقية.

اليوم، أصبح طاهر جعفر عازف بيانو معروفًا في المملكة العربية السعودية، ويقدم دروسًا للآخرين وينشر الثقافة الموسيقية.