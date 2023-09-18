رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المركز الدولي الإسلامي للبحوث في التوعية المجتمعية

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر في استشعاره المبكر للمشكلة السكانية منذ عام 1997م؛ من خلال توعية المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجه أجندة الدولة المصرية وتعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

افتتاح الندوة التثقيفية التي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة التثقيفية التي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، مؤكدًا على أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي مشكلة الزيادة السكانية عناية كبيرة.

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعائه لهم بالتوفيق والنجاح، مؤكدا على عناية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالمشكلة السكانية وقضايا المراة؛ باعتبارهما ركيزة أساسية، خاصة وأن المرأة نصف المجتمع عددا، وكل المجتمع إعدادًا ، موضحًا أن هذه الندوة التثقيفية تحرص جامعة الأزهر على تنظيمها داخل وخارج جمهورية مصر العربية؛ بهدف رفع الوعي لدى المواطنين بمشكلة الزيادة السكانية.