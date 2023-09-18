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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ثروة هائلة مهربة على هيئة شطيرة (شاهد)

تهريب ثروة على هيئة
تهريب ثروة على هيئة شطيرة

 نجحت  الشرطة البريطانية في القبض على سائق شاحنة، بعد أن عثرت على حقيبة في سيارته تحتوي على 70 ألف جنيه إسترليني، ملفوفة بورق القصدير على هيئة شطيرة.

 

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 وعرضت فضائية "العربية" تقريرًا مصورًا عن تهريب 70 ألف جنيه إسترليني داخل ساندويتش. 

 

 واكتشفت الشرطة المبلغ المالي في "شطيرة النقود" بمقصورة سيارة السائق في مقاطعة اسيكس جنوب شرقي بريطانيا .

 

 وألقت الشرطة القبض على السائق، صاحب  الـ28 عامًا، عندما كانت تقوم بأعمال تفتيش روتينية.

 

 وكانت الشرطة تقوم بعمليات تفتيش روتينية، عندما لاحظت أن الشاحنة تسير في الاتجاه الخاطئ، ربما في محاولة لتجنب اكتشافها.

 

 وألقي القبض على السائق ماريوس راكزينسكي (28 عامًا) للاشتباه في قيامه بغسيل الأموال، إذ عمل الضباط مع متخصصين في الجرائم الخطيرة لإثبات التهمة.

 

 وحكم على راكزينسكي بالسجن لمدة 20 أسبوعًا، بتهمة "إخفاء ممتلكات إجرامية" بعد اعترافه بالذنب في المحكمة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

https://www.youtube.com/shorts/lcj0mGAMcas?feature=share

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