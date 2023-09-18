السرطان قتل أشرف مصيلحي وشيرين الطحان.. فنانون فارقوا الحياة في عز شبابهم

استيقظت مصر اليوم، على فاجعة وفاة الفنان الشاب أشرف مصيلحي، الذي فارق الحياة عقب رحلة طويلة مع المرض اللعين، إذ عانى منذ سنوات من أحد الأورام النادرة من السرطان، حتى غاب عن الوعي تمامًا ودخل في غيبوبة منذ حوالي 3 سنوات.

ولم يكن مصيلحي هو أول من يفارق الحياة في عز شبابه، ولكن قتل السرطان قبله الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، كما توفي العديد من الفنانين في ربيع عمرهم.

وتنشر "الوفد" 5 فنانين فارقوا الحياة في عز شبابهم سبقوا الفنان أشرف مصيلحي.

الفنان مصطفى درويش

توفي في 1 مايو 2023، عن عمر ناهز 43 عامًا، وكان السبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

الفنان مصطفى درويش

الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

توفيت في 7 إبريل 2023، عن عمر ناهز 46 عامًا، وذلك بعد معاناة سنوات مع مرض السرطان.

الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

الفنانة ميرنا المهندس

توفيت في 5 أغسطس 2015، بعد رحلة طويلة مع المرض، وكانت البداية تشخيص طبي خاطئ كان السبب في إنهاء حياتها عن عمر 39 عامًا.

الفنانة ميرنا المهندس

الفنان هيثم أحمد زكي

توفي في 7 نوفمبر 2019، عن عمر ناهز 35 عامًا، إذ تفاجئ الجميع بوفاته بعد العثور على جثمانه في شقته، وكان سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

الفنان هيثم أحمد زكي

الفنان عمرو سمير

توفي في 5 يونيو 2017، عن عمر ناهز 32 عامًا، أثناء سفره إلى إسبانيا، إذ فارق الحياة بشكل مفاجئ أثناء نومه في غرفته بأحد الفنادق، ليدخل مسؤول النظافة ويحاول إيقاظه ولكن فوجئ بوفاته.