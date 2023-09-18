الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي يخصص 5.2 مليون يورو لمساعدة ليبيا على تجاوز أزمة الفيضانات

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين أنه مع تزايد الاحتياجات في ليبيا بشكل كبير تقرر تخصيص 5.2 مليون يورو من التمويل الإنساني العاجل لمساعدة البلاد على تجاوز تداعيات الفيضانات التي خلفت آلاف القتلى والمصابين.

txt

الحبوب الأوكرانية تُشعل التوترات داخل الاتحاد الأوروبي

txt

وارسو تُهدد الاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف مع كييف

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي ، أنه سيتم توجيه التمويل من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني الناشطين في ليبيا، مما يمكنهم من تعزيز المساعدة مع التركيز على المأوى والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية.

وذكر البيان أنه من المبلغ الإجمالي، سيتم تخصيص مائتي ألف يورو لصندوق الطوارئ لمواجهة الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) لدعم جمعية الهلال الأحمر الليبي. وبهذا الإصدار الجديد يصل إجمالي التمويل الإنساني المخصص لحالة الطوارئ إلى أكثر من 5.7 مليون يورو.

علاوة على ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة العينية من خلال آلية الحماية المدنية التابعة له. وحتى الآن عرضت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي المساعدة على ليبيا وهي ألمانيا ورومانيا وفنلندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وعرض جديد من النمسا عبر الآلية.

كما قام مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ بنشر فريق من الخبراء وضابط اتصال لدعم العمليات البرية، بالإضافة إلى توفير الخبرات البيئية.. بحسب البيان.

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قوية مُجددًا على إيران

بعثات الاتحاد الأوروبي في الساحل فشلت في تعزيز الديمقراطية

الاتحاد الأوروبي: دعم جديد بقيمة 50 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة للسلطات الاوكرانية
الجريدة الورقية