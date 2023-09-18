إعصار دانيال.. مساعدات إنسانية من السعودية والكويت وكوريا الجنوبية إلى ليبيا

أرسلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، طائرتين إغاثيتين تحملان مساعدات إنسانية إلى ليبيا، فيما أعلنت كوريا الجنوبية اعتزامها تقديم مليوني دولار مساعدات، وذلك في إطار الجهود الدولية والمساعدات الهادفة لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي الذي تضرر من العاصفة "دانيال"، وفي جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.

ففي كوريا الجنوبية.. ذكرت وزارة الخارجية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم- أن سول ستقدم مليوني دولار كمساعدات إنسانية إلى ليبيا.

وأضافت الخارجية الكورية الجنوبية أن المساعدات سيتم إرسالها عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية عن أملها في أن تساعد هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي الذي تضرر من الإعصار والفيضانات، وفي جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.

وفي الكويت أقلعت، اليوم، الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا، وعليها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة الضحايا فى ليبيا.

ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات الصادرة من القيادة السياسية الكويتية والتوجيهات المباشرة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث تم إعداد وتجهيز حمولة الطائرة اليوم بدعم وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والدفاع الكويتية.

وتضم الطائرة مواد إغاثية طبية منها ما يتجاوز 20 آلة (ماكينة) لتعقيم المناطق من الأوبئة والفيروسات، ونحو 10 آلاف كيس لانتشال الموتى وملابس عالية الجودة لوقاية من يتولون عمليات الانتشال، تفاديا لانتقال الأمراض وأقنعة طبية ومعقمات وأدوية متنوعة، تهدف كلها إلى تمكين الأهالي في ظل الأوضاع الراهنة هناك من الحفاظ على الأرواح والسلامة الصحية والجسدية، كذلك المساعدة الإغاثية الطبية والوقائية، التي تساهم في إعادة الحياة الطبيعية للمجتمعات المنكوبة.

وفي السعودية.. ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض غادرته، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل 50 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

وأضافت الوكالة، أن فريقا مختصا من المركز سيقوم بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيداً للدور الإنساني النبيل، الذي تضطلع به قيادة المملكة العربية السعودية بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.