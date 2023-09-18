«التعمير والإسكان» ييسر حصول ذوى الهمم على المنتجات والخدمات البنكية

اتخذ بنك التعمير والإسكان العديد من الجهود الإستثنائية فى إطار سعيه لتنفيذ إستراتيجية وتوجهات البنك المركزى المصرى للشمول المالى، ومنها التيسير على «ذوى الهمم» للحصول على كافة الخدمات والمنتجات البنكية والمصرفية وتشجيعهم على التعامل مع الجهاز المصرفى بهدف دمجهم فى النظام المالى وتمكينهم إقتصاديا.

وتنوعت إجراءات وجهود بنك التعمير والإسكان فى دعم «ذوى الهمم» ما بين إجراءات على صعيد تهيئة البنية التحتية أوالمنتجات البنكية أو على صعيد تأهيل الموظفين والكوادر بالبنك للتعامل بلغة الإشارة مع العملاء من ذوى الهمم.

يأتى ذلك أيضا فى إطار جهود الدولة فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم والقدرات الخاصة، و ذلك لكونهم جزءا رئيسا من قوة العمل، ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع المصرى.

وكثف بنك التعمير والإسكان جهوده لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية لذوى الهمم، ودمجهم فى القطاع المصرفى، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات، التى تشجعهم على المشاركة الفعالة فى مختلف قطاعات وأنشطة البنوك المصرية و يأتى ذلك بالتزامن مع توجيهات البنك المركزى المصرى للبنوك، بدعم ذوى الهمم وإيجاد خدمات ومنتجات لهم خصيصا.

وشملت جهود بنك التعمير والإسكان للتيسير على «ذوى الهمم»، تحديث إجراءات العمل ليتضمن ذوى الهمم من عملاء البنك ووضع إجراءات التعامل معهم، وأيضا توفير الزيارات المنزلية عند الحاجة، مع تمييز حسابات العملاء من «ذوى الهمم» حسب حسب نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو حركية لتسهيل التعامل معهم وتحديد المساعدات التى يحتاجونها.

وفى إطار التيسير على العملاء من «ذوي» الهمم، فقد قرر بنك التعمير والإسكان قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، مع توفير آلية لعرض المنتجات والخدمات المصرفية على العملاء من ذوى الهمم والتواصل معهم داخل الفروع من خلال، طباعة الإستمارات بطريقة برايل ووالتى تتضمن الشروط والأحكام للحسابات والبورشورات للعملاء ذوى الإعاقة البصرية حتى يسهل عليه التعرف عليها.

حسن غانم رئيس بنك التعمير والاسكان

ويحرص بنك التعمير والإسكان على عرض المنتجات والخدمات بلغة الإشارة عبر شاشات الفروع للعملاء ذوى الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى إتاحة التسجيلات للشروط والأحكام للاستمارات للعملاء ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير كافة المعلومات عن خدمات ومنتجات مصرفنا على الموقع الإلكترونى وتوفير خدمة عدم الانتظار فى الصفوف وأيضا الإعفاء من مصاريف فتح الحسابات طوال العام وتوفير بطاقات(مدينة – دائنة) بحروف بارزة للعملاء ذوى الإعاقة البصرية.

وشملت الإجراءات أيضا، تسجيل المعاملات، وتوفير بريد إلكترونى للتواصل مع عملاء الصم وضعاف السمع لدى مركز الاتصالات (إعادة اصدار-إيقاف بطاقة)، كما شملت أيضا تهيئة نحو 10% من فروع البنك بما يعادل (10 فروع) للتناسب مع «ذوى الهمم» متضمنة، منحدرات لتسهيل الدخول والخروج من الفروع وأبواب منزلقة، وموظفين مدربين للتعامل معهم

ونجح بنك التعمير والإسكان فى تجهيز نحو 10 فى المائة (40 ماكينة) ماكينات الصراف الآلى الـ ATM التابعة للبنك منها 10 ماكينات بفروع البنك و30 ماكينة بالمواقع الخارجية، وتم تجهيزها بلوحات مفاتيح معدة بطريقة برايل، وتفعيل خاصية تشغيل السماعة وإضاءة وصوت واضح بالشاشة وإرتفاع مناسب للماكينة وذلك للتوافق جميع أنواع الإعاقات (حركية -سمعية – بصرية)، كما حرص البنك على المشاركة فى العديد من الفعاليات الميدانية لدعم ذوى الهمم.