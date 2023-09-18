«الزراعى المصرى» يطلق قرضًا لأبناء المزراعين لتغطية مصاريف التعليم

أطلق البنك الزراعى المصرى قرضا شخصيا للمساهمة فى تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه.

يهدف القرض لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسى الجديد.

ويتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضى الزراعية، ويحتسب القرض بواقع ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 20٠٠ جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه.

وتبلغ مدة التمويل 12 شهرًا، ويتيح البنك للعميل مرونة فى دورية السداد حسب اختيار العميل ويمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية للتيسير على المزارعين، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إنه سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات فى مختلف أنحاء الجمهورية ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد.

وأوضح أن البنك حريص على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية فى الريف المصرى، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن إطلاق قرض مصروفات التعليم يأتى ضمن فعاليات البنك الزراعى المصرى احتفالا بعيد الفلاح.

وأعلن البنك الزارعى المصرى عن تقديم باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لجميع عملائه الحاليين والجدد فى إطار مبادرة الشمول المالى للفلاح خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2023 برعاية البنك المركزى المصرى، تأكيدًا على دعم وتقدير البنك المستمر للفلاح المصرى الذى بدوره يسهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة ويشكل قاطرة نمو الاقتصاد الوطني.

وتشمل هذه الباقة فتح الحسابات المصرفية (توفير/ جاري/ نشاط اقتصادي) مجانًا بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات «ميزة» الخصم المباشر مجانًا، وإصدار بطاقات «ميزة» مسبقة الدفع مجانًا، بالإضافة إلى فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 16 سنة مجانًا وبدون حد ادنى لفتح الحساب.