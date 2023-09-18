الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالتزامن مع إقرار الحد الأدنى

اليوم العالمي للأجور .. دعوة عالمية للمساواة وإرساء مبادئ العدالة

بوابة الوفد الإلكترونية

يحتفل العالمي  باليوم العالمي للمساواة في الأجور الذي يوافق 18 سبتمبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على الفجوة بين أجور الرجال والنساء في مختلف القطاعات والمهن، والتي تعكس عدم المساواة في فرص التوظيف والترقية والتدريب والحوافز بين الجنسين.

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برلمانى يشيد بقرارات الرئيس السيسى برفع الأجور والمعاشات

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موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة وموقف القطاع الخاص

بدأت الدعوة لهذا اليوم من قبل الأمم المتحدة للاحتفاء بهذا اليوم منذ عام 2019، بالتزامن مع تاريخ اعتماد قانون المساواة في الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1963، الذي كان أول قانون يحظر التمييز في الأجور بناءً على تحقيق حقوق المرأة في الحصول على أجر متساوٍ لقاء عمل ذي قيمة متساوية.

أهداف الاحتفاء باليوم العالمي للأجور

وتعتبر مصر واحدة من الدول التي انضمت إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، وتعكس انضمامها حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصًا الهدف 8.5 والذي ينص على تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة.

ويهدف الاحتفاء باليوم إلى تقليل الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء في ظل الفجوة الحالية في الأجور بين الجنسين في نفس العمل أو القطاع أو البلد. وهي تعكس عدم المساواة في فرص التوظيف والترقية والتدريب والحوافز بين الجنسين.

الحد الأدنى للأجور

فيما تحتفل الأمة المصرية بالكامل ايوم بقرارات الرئيس السيسي الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

كما أقرت الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، و من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

 

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