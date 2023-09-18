مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الطائرة بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

كشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تأهل إليها منتخبنا بعد التتويج بلقب بطولة أمم افريقيا التي اقيمت مؤخرا بالقاهرة.

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قد أوقعت منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة ضمن المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانب الفراعنة منتخبات: اليابان وأمريكا و سلوفينيا و صربيا و تركيا و تونس و فنلندا.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر بتصفيات الأولمبياد على النحو التالي:

مصر وأمريكا يوم 30 سبتمبر الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر واليابان يوم 1 أكتوبر الساعة 1.15 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر وصربيا يوم 3 أكتوبر الساعة 7 صباحا بتوقيت القاهرة

مصر و سلوفينيا يوم 4 أكتوبر الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر و تونس يوم 6 أكتوبر الساعة 7 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر و تركيايوم 7 أكتوبر الساعة 4 صباحا.

مصر و فنلندا يوم 8 أكتوبر الساعة 4 صباحا.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مفتوحا بداية من اليو الإثنين وحتى الأربعاء، قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من يوم الخميس المقبل، يتخلله مبارتين وديتين قبل السفر إلى اليابان لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد والتي ستنطلق يوم 30 سبتمر الجاري.