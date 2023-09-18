حبس شخصين متهمين بسرقة 2.2 مليون جنيه من مقاول في الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شخصين متهمين بسرقة 2.2 مليون جنيه من مقاول فى الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على حارسي أمن خاص لاتهامهما بسرقة مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه من مقاول بمنطقة الهرم، واعترف المتهمين بارتكاب السرقة، فتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض مقول لسرقة مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه من داخل شقة يقيم بها بصحبة حارسي أمن خاص أصدقائه بمنطقة الهرم. وذكر أنه حضر من بلدته لشراء شقة، إلا أنه تعرض لسرقة النقود من الشقة، وبإجراء التحريات تبين أن حارسي الأمن وراء ارتكاب الجريمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما

وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.