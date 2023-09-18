موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المرتقبة بالدوري

يستضيف ستاد الدفاع الجوي، في تمام السابعة مساء يوم الخميس المقبل، مواجهة الزمالك وبيراميدز المرتقبة، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.



من المقرر إذاعة اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

وتنطلق منافسات الدوري الممتاز اليوم الإثنين، بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي، على ملعب جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساءً.

من المقرر أن تشهد منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري مشاركة أندية: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.

كما تشهد المسابقة أيضًا ظهور الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.

وصول الزمالك من تنزانيا:

وصلت صباح اليوم إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.



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