وزير الخارجية الصنيي: مسألة تايوان خط أحمر يجب عدم تجاوزه

في العلاقات الصينية – الأمريكية

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يى أن مسألة تايوان هي الخط الأحمر الأول الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية - الأمريكية كما يجب على الولايات المتحدة الالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بينهما والوفاء بالتزام عدم دعم ما يسمى "استقلال تايوان".

جاء ذلك خلال انعقاد عدة جولات من الاجتماعات جمعت بين وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فى فاليتا عاصمة مالطا، حيث أجرى الجانبان اتصالات إستراتيجية صريحة وموضوعية وبناءة، بشأن استقرار وتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، واتفقا على الحفاظ على تبادلات عالية المستوى وإجراء مشاورات بشأن قضايا آسيا - الباسيفيك والشئون البحرية والسياسات الخارجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الإثنين.

وأضاف وانج أن التنمية في الصين تتمتع بقوة دافعة داخلية قوية وتتبع منطقا تاريخيا حتميا ولا يمكن وقفها، لافتًا إلى أنه لا يمكن حرمان الشعب الصيني من حقه المشروع في التنمية.m