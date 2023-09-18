بسبب العملة .. ضبط المتهمين في واقعة اختطاف أجنبي بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالبحيرة لخلافات مالية، وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.

بسبب العملة .. ضبط المتهمين في واقعة أختطاف أجنبي بالبحيرة

البداية كانت بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من محامي، يفيد باحتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، إثر خلافات مالية مع آخر حيث تواصل مع أحد أصدقاء المحتجز وطلب منه سداد مبلغ مالي مُستحق على الأخير.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير المخطتف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لقيام المختطف بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالي وإيهامهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عُملات أجنبية حيث كان قد تعرف عليهم عن طريق أحد المتهمين وتقابل معهم بمنزل أحدهم وتحصل منهم على المبلغ المالي وفور علمهم بتعرضهم لعملية نصب قاموا باستدراجه وحال حضوره قاموا باحتجازه والاتصال على أحد أصدقاءه ومطالبته بدفع المبلغ المالي المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات .

تحت تهديد السلاح.. ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص لسرقته بكفر الدوار

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ) مُصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وبسؤاله قرر قيام (شخص مجهول) بإستقلال مركبة "توك توك" الخاص به رفقته من دائرة القسم بدعوى توصيله وقد فوجئ بقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها والإستيلاء منه على مركبة "توك توك" ولاذ بالهرب، بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الدوار) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة ومركبة "التوك توك" المستولى عليه) .

القبض على المتهم بسرقة جهازي "لاب توب وتابلت" من جمعية خيرية في الوراق

كما نجحت مباحث الجيزة في القبض على المتهم بسرقة جهازي "لاب توب وتابلت" من جمعية خيرية في الوراق، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية- مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة لاب توب، تابلت من داخل الجمعية الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد المترددين على الجمعية عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح الجمعية، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك محل خردوات- مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.