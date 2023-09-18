امرأة تصلي في مدرجات ملعب خلال مباريات الدوري السعودي (شاهد)

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام امرأة بأداء الصلاة على مدرجات الجماهير خلال مباراة النصر والرائد المقامة بالقصيم بدوري روشن السعودي.

ويظهر في الفيديو السيدة وهي تصلي بين ممرات المدرجات أثناء المباراة وهي محاطة بالجماهير من الرجال والنساء ، بالرغم من أن المباراة قائمة وبكل اشتداد لكن لم يهمها الأمر وأدّت عبادتها بكل سهولة ويسر.

وفي سياق آخر، وحقق النصر الفوز في المباراة على الرائد بنتيجة 3-0، سجل الأهداف ماني و تاليسكا و رونالدو، بينما سجل محمد فوزير هدف الرائد الوحيد من ضربة جزاء.

رونالدو يتصدر قائمة الهدافي و ماني يلاحقه

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف ويتربع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مرور 6 جولات.

بينما يأتي ساديو ماني في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 6 أهداف متساويًا مع النجم السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال.

موقع النصر في جدول ترتيب الدوري ..

بهذا الانتصار رفع نادي النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب أندية الدوري بعدما حقق الانتصار في 4 مواجهات وتلقى الهزيمة في مواجهتين.

على الجانب الآخر توقف رصيد نادي الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ15 من الترتيب، متلقيًا الهزيمة الرابعة هذا الموسم بعد فوز وحيد وتعادل.

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أزادي.

https://twitter.com/i/status/1703333769392841198