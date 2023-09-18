الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إعادة رصف شارعين بمركز أبوتشت شمال قنا

رصف شوارع أبوتشت
رصف شوارع أبوتشت

تابع سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، شمال قنا، أعمال تمهيد مدخل المدينة الغربى " شارع الزرايب " عقب الإنتهاء من توصيل المرافق به ، وذلك تمهيدا لرصفة ، 

 

 

كما تابع أعمال رش الطبقة اللاصقة ( RC ) بطريق مصر – أسوان الزراعى بنطاق المركز ، تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتيةوأوضح سيد تمساح أن أعمال تمهيد ورصف الطرق يأتى فى اطار تنفيذ خطة الوحدة المحلية لرصف شوارع المركز.

 

 

 تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا ، بإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية ، وتحقيق التنمية الشاملة

 

يُذكر أن محافظة قنا تُخصص ميزانية سنوية ، لأعمال رصف الطرق ، ورفع كفاءة الطرق القائمة سواء الداخلية ، أو الإقليمية ، للتيسير على المواطنين أثناء الحركة ، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم .

 

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