إعادة رصف شارعين بمركز أبوتشت شمال قنا

تابع سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، شمال قنا، أعمال تمهيد مدخل المدينة الغربى " شارع الزرايب " عقب الإنتهاء من توصيل المرافق به ، وذلك تمهيدا لرصفة ،

كما تابع أعمال رش الطبقة اللاصقة ( RC ) بطريق مصر – أسوان الزراعى بنطاق المركز ، تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتية . وأوضح سيد تمساح أن أعمال تمهيد ورصف الطرق يأتى فى اطار تنفيذ خطة الوحدة المحلية لرصف شوارع المركز.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا ، بإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية ، وتحقيق التنمية الشاملة.

يُذكر أن محافظة قنا تُخصص ميزانية سنوية ، لأعمال رصف الطرق ، ورفع كفاءة الطرق القائمة سواء الداخلية ، أو الإقليمية ، للتيسير على المواطنين أثناء الحركة ، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم .