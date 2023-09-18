إلهام شاهين ونهال عنبر ونجوم الفن فى جنازة أشرف مصيلحي

حرص عدد من الفنانين على المشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وذلك بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، حيث حضر كل من ماجدة زكي، والمخرج على إدريس وزوجته الكاتبة وزينب عزيز، وأمل رزق، والمنتج وجابي خورى، وأسامة منير، وأحمد سعيد عبد الغني، والمخرج خالد جلال، ومنال سلامة، ويوسف الشريف، وسلوى محمد علي، ومحسن بغدادى.

إلهام شاهين

وكان رحل عن عالمنا الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، والذى يعد أحد النجوم المهمين في السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و "خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيره.

بدأت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية.

ونجح أشرف مصيلحي فى إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعمال بلغت أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

نهال عنبر

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.ولم يقتصر نجاح الفنان اشرف مصيلحي في السينما فقط، بل نجح أيضا في المسلسلات التليفيونية، حيث قدم، فريسكا، قضية راى عام، في ايد أمينة، تاجر السعادة، الباطنية، وادى الملوك، سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكانت اخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم".