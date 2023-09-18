الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحت تهديد السلاح.. ضبط المتهمين بالشروع في إنهاء حياة شخص لسرقته بكفر الدوار

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ) مُصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وبسؤاله قرر قيام (شخص مجهول) بإستقلال مركبة "توك توك" الخاص به رفقته من دائرة القسم بدعوى توصيله وقد فوجئ بقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها والإستيلاء منه على مركبة "توك توك" ولاذ بالهرب.

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تحت تهديد السلاح.. ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص لسرقته بكفر الدوار

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الدوار) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة ومركبة "التوك توك" المستولى عليه) .

 

القبض على المتهم بسرقة جهازي "لاب توب وتابلت" من جمعية خيرية في الوراق

كما نجحت مباحث الجيزة في القبض على المتهم بسرقة جهازي "لاب توب وتابلت" من جمعية خيرية في الوراق، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية- مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة لاب توب، تابلت من داخل الجمعية الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد المترددين على الجمعية عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح الجمعية، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك محل خردوات- مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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