«مصر» يحصد أربع جوائز فى الرقمنة والصغيرة والمصرفة الإسلامية والتدريب

حصل بنك مصر على أربع جوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر العالمية، وذلك خلال الحدث الافتراضى الذى أقامته المجلة لإعلان الفائزين بجوائز الابتكار المصرفى للشرق الأوسط وإفريقيا، حصد بنك مصر على جوائز أفضل بنك رقمى فى مصر 2023 وأفضل بنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر 2023 وأفضل مبادرة وأفضل منتج للخدمات المصرفية الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط وإفريقيا 2023 وأفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين فى الشرق الأوسط وإفريقيا 2023

قال بنك مصر إن المجلة تستند فى اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين فى كافة المجالات ذات الصلة.

وأوضح البنك أن هذه الجوائز تعد وسام استحقاق للبنك ترجع إلى ثقة عملائه الغالية، وقد توجت جوائز ذا ديجيتال بانكر العالمية مجهودات بنك مصر فى مجال التحول الرقمى، حيث يسعى البنك دائمًا لتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم؛ حيث إن «التكنولوجيا» اليوم أصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التى تحكم الاقتصاد العالمى، وباتت ملاحقة هذا التطور التكنولوجى الهائل أمرًا فى غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى فى هذه المجالات، بما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، حيث يضع البنك نصب أعينه التطوير والتحسين المستمر لخدماته المصرفية وقد قام بالعديد من الجهود الاستثنائية فى مجال التحول الرقمى باعتباره أحد ركائز استراتيجيته.

أوضح بنك مصر أنه حصل على جائزة «أفضل بنك رقمى فى مصر» تتويجًا لمجهوداته فى مجال التحول الرقمى حيث يستهدف بنك مصر أن يكون الرائد فى القطاع المصرفى من خلال تقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء، ومجموعة من المنتجات الرقمية التى تخدم العملاء بكفاءة وفاعلية وبالتالى زيادة الربحية.

وفى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد قام البنك بإطلاق قرض ومرابحة تمويل المشروعات الصغيرة «إكسبريس» والذى يعتبر أول قرض ديجيتال فى مصر فى مجال تمويل المشروعات بما يتناسب مع الطبيعة المختلفة لكافة العملاء؛ حيث يُمكّن لعملاء البنك تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكترونى دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين هو أسرع تمويل فى مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل فى ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويسعى بنك مصر دائمًا لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أحجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى، ويقوم البنك بالدخول فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى من شأنها دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث قام البنك بالمشاركة فى مبادرة «رواد النيل» التى أطلقها البنك المركزى المصرى من خلال تفعيل مراكز تطوير الأعمال التى تقوم بتقديم كافة سبل الدعم الغير مالى و الاستشارى للمشروعات وذلك لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولى.

ويولى البنك أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص موارده البشرية بدايةً من ممارسات التوظيف العادلة وإتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع العاملين، كما يتبنى بنك مصر ثقافة التعلم المستمر، وأطلق العديد من البرامج التدريبية المتميزة من خلال شركات تدريب عالمية لتأهيل موظفيه على المهارات و الجدارات العلمية المناسبة لتحقيق اعلى معدلات الإنتاجية للموظف وتقديم جودة أفضل فى المنتجات والخدمات المقدمة من البنك لعملائه، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة لتشمل جميع مجالات العمل المصرفى، كما يوفر البنك إتاحة عادلة لفرص التقدم الوظيفى والترقيات والمكافآت. حيث يؤمن البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وأن قوة القطاع المصرفى المصرى تكمن فى قياداته المستنيرة، حيث إن القطاع المصرفى يزخر بالخبرات التى تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التى يحظى بها اليوم.