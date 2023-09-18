لمرضى الكلى.. 4 نصائح أساسية للحفاظ على صحة الكليتين

يعاني ما لا يقل عن 700 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض الكلى المزمن (CKD)، وهي حالة تزيد من خطر الفشل الكلوي والوفاة.

وقد ربطت نتائج الدراسات التي أجريت على الحيوانات أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة بالحفاظ على وظائف الكلى، وقام الباحثون بتقييم خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة من خلال تقييم معدل الترشيح الكبيبي (GFR)، الذي يقيس مدى كفاءة الكلى في إزالة النفايات والسوائل الزائدة من الدم.

يرتبط استهلاك المأكولات البحرية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى

أظهرت النتائج أن المأكولات البحرية تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة ثمانية بالمائة على الأقل. من ناحية أخرى، لم ترتبط أوميغا 3 الموجودة في الأطعمة النباتية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، كما تقول أخصائية أمراض الكلى إيكاترينا شميلكو، في تعليقها على الدراسة المخصصة لـ MedicForum

ووفقا للعلماء، فإن نتائج الدراسة هي نتائج رصدية فقط ولا يمكنها ربط محتوى أوميغا 3 في المأكولات البحرية بشكل مباشر مع تحسين صحة الكلى.

نصائح لوضع خطة وجبات صديقة للكلى

تأكد من أنك تحصل على الكمية المناسبة والأنواع المناسبة من البروتين

يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى ضعف الجلد والشعر والأظافر من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من البروتين إلى عمل الكلى بجهد أكبر، مما قد يؤدي إلى المزيد من الضرر.

يحدث هذا لأنه عندما يستخدم الجسم البروتين، فإنه ينتج النفايات التي يتعين على الكلى تصفيتها ولضمان الصحة العامة، قد تحتاج إلى ضبط كمية البروتين التي تستهلكها.

تعتمد كمية البروتين التي تحتاجها على مستوى نشاطك وحجم جسمك وحالتك الصحية تحدث إلى طبيبك أو اختصاصي التغذية لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى الحد من تناول البروتين أو تغيير نوع البروتين الذي تتناوله.

اختر الأنواع المناسبة من الدهون

تمنحك الدهون الطاقة وتساعدك على استخدام بعض الفيتامينات التي تحصل عليها من الطعام، ومع ذلك، فإن الكثير من الدهون يمكن أن يسبب زيادة الوزن وأمراض القلب.

قلل من الدهون في نظامك الغذائي واختر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون عند الطهي.

اختر الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة

تناول الكثير من الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن وإذا كنت تعاني من مرض الكلى، فمن الأفضل تناول الحبوب الكاملة والكربوهيدرات الصحية مثل الفواكه والخضروات وتشمل الكربوهيدرات غير الصحية الحلوى والعسل والسكر والصودا وغيرها من المشروبات السكرية.

اختيار وإعداد الأطعمة التي تحتوي على كمية أقل من الملح

الصوديوم (الملح) هو معدن موجود في جميع الأطعمة تقريبًا ويلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة.

كمية الصوديوم الموجودة بشكل طبيعي في الأطعمة كافية للحفاظ على مستويات صحية في الجسم، ولكن تناول الأطعمة المعلبة وإضافة الملح إلى الطعام يمكن أن يؤدي إلى استهلاك الكثير من الصوديوم.

والكثير من الصوديوم يمكن أن يجعلك عطشانًا ويتسبب في احتفاظ الجسم بالمياه، مما يؤدي إلى التورم وارتفاع ضغط الدم.