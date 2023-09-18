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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس النمساوي يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ألكسندر فان دير
ألكسندر فان دير بيلين

 

توجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم ، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتستمر الزيارة أسبوعا.

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وقال بيان لقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا اليوم الاثنين إن فان دير بيلين سوف يشارك في "قمة أهداف التنمية المستدامة" التي تبدأ غدًا الثلاثاء حيث سيحث على اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المناخ وتعزيز التنمية.

وأشار البيان الى أن كلمة الرئيس ستركز على ضرورة دعم العمل الدولي المشترك لتنفيذ خطة الأمم المتحدة التنموية حتى عام 2030.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس النمساوي غدًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في حضور وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج. 

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة يبدأ غدا حيث تعقد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول وحكومات من أكثر من 150 دولة.

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