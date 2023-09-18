القاهرة يدشن وحدة مركزية للتحكم والمتابعة الأمنية لكافة فروع البنك

أطلق حملة ترويجية لحاملى البطاقات الائتمانية

أعلن بنك القاهرة عن تدشين أحدث وحداته المركزية المتخصصة فى مجال التحكم والمتابعة الأمنية للوقوف على سير العمل بالفروع والتعامل مع أى حالات طوارئ قد تطرأ خلال سير العمل، وكذلك تقديم المساعدة لكافة القطاعات لتحقيق النتائج المستهدفة أو التدخل لضمان مستوى الخدمة المقدم لعملاء البنك خلال لحظات الذروة.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة واللواء هانى عمر وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأمن ولفيف من قيادات البنك وبعض من مديرى الأمن بالقطاع المصرفى وعدد من ممثلى الشركات والمصنعين، وقد قامت إحدى الجهات السيادية بالمهام الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدة بالكامل.

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن الوحدة المركزية الجديدة والمتخصصة فى مجال التحكم والمتابعة تعد نتاجًا للتخطيط المتواصل من القطاع الهندسى بما يتوافق مع تطبيق أحدث معايير التكنولوجيا الأمنية وتكنولوجيا الإتصالات والذكاء الاصطناعى.

موضحًا أن افتتاح الوحدة يأتى فى إطار تطبيق المحددات الملزمة فى وثيقة السياسات الأمنية للبنك المركزى المصرى.

وأطلق بنك القاهرة حملته الترويجية الجديدة تحت شعار «اصرف واكسب»، حيث يقدم البنك فرصًا للفوز بـ 30 جائزة لحاملى البطاقات الائتمانية عند استخدامها فى المعاملات الشرائية المختلفة، بدأت فعاليات الحملة من 1 اغسطس وتستمر حتى نهاية سبتمبر 2023.

وقال محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لبنك القاهرة إن الحملات الترويجية التى يحرص البنك على إطلاقها تأتى فى إطار توجه البنك نحو تفعيل مختلف وسائل الدفع الإلكترونية التى يقدمها لعملائه وتقليل التعامل النقدى والذى يعد أحد أهم استراتيجيات البنك لدعم الشمول المالى.

أكد ثروت حرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع مثل البطاقة الكلاسيكية، البطاقة الذهبية، بطاقة التيتانيوم، بطاقة البلاتينيوم، بطاقة ورلد ايليت، وقد بلغت الزيادة فى عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة بنهاية الربع الثانى من العام الجارى نحو 11% بالمقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 23% فى رصيدها بالمقارنة بنهاية 2022 ليصل إجمالى حجم المحفظة إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023.

الحملة تم تصميمها لتشجيع وحث عملاء البطاقات الإئتمانية على زيادة تعاملاتهم بالبطاقات فى مختلف مشترياتهم سواء من خلال نقاط البيع أوعبر الانترنت، حيث تشمل الحملة التسويقية حاملى بطاقات بنك القاهرة الائتمانية.

يتم اختيار الفائزين طبقا لأعلى عدد معاملات شرائية مع تحقيق الحد الأدنى للاستخدام الشهرى طبقًا لنوع البطاقة والذى تم الإعلان عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالبنك ومختلف القنوات الدعائية والتسويقية الاخرى، كما سيتم تسليم الجوائز خلال الشهر التالى من الحملة «كل شهر على حدة»، ويحق للعميل الفوز بالجائزة مرة واحدة فقط.

هذا ويواصل بنك القاهرة إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والاستخدام.