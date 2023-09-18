أهمية إنشاء كيان تنسيقى لدعم صناعة الأثاث

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، ان توجهيات رئيس الوزراء بشأن إنشاء كيان تنسيقى تنفيذى لدعم صناعة الأثاث تكون مخمته وضع حلول ورؤى لتطوير هذه الصناعة المهمة خطوة مهمة فى دعم وإنقاذ صناعة الأثاث حيث تعتبر من الصناعات الحيوية والمهمة للاقتصاد.

توفير فرص العمل

واضاف خضر، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن صناعة الاثاث تلعب دوراً هاماً في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل فى محافظة دمياط، حيث تمتلك الصناعة الأثاثية أهمية كبيرة وتأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للكثير من العمالة المحلية، ويعمل العديد من الأشخاص في ورش تصنيع الأثاث والمصانع ذات الصلة، وتوفر فرص عمل للحرفيين والفنيين والمهندسين والعمال المهرة، وتحفيز الاستثمار.

تعزيز الاستثمار المحلي

وذكر الخبير الاقتصادي، ان صناعة الأثاث في دمياط تعزز الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يتم إنشاء وتوسيع المصانع والمنشآت الخاصة بتصنيع الأثاث، هذا يعزز نمو القطاع الصناعي ويزيد من إنتاجية المنطقة ويعزز التنمية الاقتصادية،ويعتبر قطاع صناعة الأثاث في دمياط من أهم القطاعات التصديرية، يتم إنتاج الأثاث عالي الجودة والمصنوع يدويًا أو بتقنيات حديثة، وتتم تصديره إلى العديد من الأسواق العالمية.

زيادة العملة الصعبة

واوضح، ان هذه الصناعة تساهم في زيادة العملة الصعبة الواردة وتحسين ميزان المدفوعات للبلاد، تنمية الصناعات المرتبطة صناعة الأثاث تساهم في تنمية الصناعات المرتبطة بها، مثل صناعة المواد الخام والمكونات الأخرى المستخدمة في تصنيع الأثاث، هذا يعزز التعاون والتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة ويسهم في تطوير سلسلة التوريد المحلية، تحسين المستوى المعيشي حيث يعود نمو صناعة الأثاث إلى زيادة الإنتاج والإيرادات، مما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للعمال والموظفين في هذا القطاع، يمكن للأثاث أن يكون منتجا مرتفع القيمة يساهم في زيادة الدخل وتحسين جودة الحياة للعاملين في هذه الصناعة ، وبالتالى صناعة الأثاث في دمياط تعزز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، تحفيز الاستثمار، زيادة الصادرات، تنمية الصناعات المرتبطة، وتحسين المستوى المعيشي للعمال و يجب دعم هذه الصناعة وتوفير التوجيهات والدعم اللازم لتطويرها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالم.