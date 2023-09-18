ليفربول يحترم معتقدات صلاح

سلطت تقارير إنجليزية الضوء ، على احترام إدارة نادي ليفربول الإنجليزي للمعتقدات الإسلامية الخاصة باللاعب الدولي محمد صلاح ، عقب إعلان فوزه برجل مباراة الليفر الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون والتي انتهت بتفوق الريدز بثلاثية لهدف.





يأتي ذلك بعدما جاءت جائزة رجل المباراة برعاية من إحدى شركات الكحوليات الإنجليزية ، وهو ما دفع إدارة الليفر إلى أزالة شعار الشركة من الجائزة.

ووصل محمد صلاح بعد مساهمته في صناعة هدفين خلال اللقاء الأخير إلى 63 تمريرة حاسمة خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح الدولي المصري ونجم ليفربول هو أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في البريميرليج، محطما رقم الدولي الجزائري رياض محرز.

مسهامات صلاح الموسم الحالي ..

ونجح محمد صلاح في المساهمة التهديفية لليفربول في آخر 11 مباراة بالدوري الإنجليزي وهو رقم قياسي بالبريميرليج، بالإضافة لكونه دخل نادي المساهمة بـ اكثر من 200 هدف مع الريدز بالدوري ولم يصل إلى هذا الرقم سوى أسطورة الريدز ستيفن جيرارد بـ 212 مساهمة، فيما وصل "مو" إلى 202.

سجل محمد صلاح 139 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بالإضافة لـ صناعة 63 آخرين، فيما سجل جيرارد 120 هدفا، وصنع 92 آخر.

كما تناول حساب الدوري الإنجليزي الممتاز إحصائية مميزة لصلاح كونه أسهم في صناعة أهداف لفريقه ليفربول في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه ليكون أول لاعب بالريدز يقوم بذلك في الدوري.



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