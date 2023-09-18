اليوم.."سلة الزمالك" يواجه مصر للتأمين وديا

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مواجهة ودية أمام نظيره مصر للتأمين في السادسة مساء على صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وخاض آدهم العيدة المنضم حديثا لصفوف "سلة الزمالك" تدريبات فردية صباح اليوم الإثنين تحت قيادة ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق.

ويتكون الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

"سلة الزمالك" يعلن قائمة الموسم الجديد

وكان ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك قد أكد أن الجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي، المدير الفني للفريق استقر على قائمة الفارس الأبيض التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد.

وأضاف عبد الوهاب أن قائمة سلة الزمالك ضمت 17 لاعبا، منهم 13 لاعبا فوق السن و 4 لاعبين تحت السن.

وأوضح المدرب العام لسلة الأبيض أن القائمة جاءت كالتالي:-

(وليد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد وعمرو هشام وأحمد عزب ومعاذ أيمن وأدهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وخالد عبدالناصر وحازم المشد وأحمد إسماعيل وعلي حجازي ومحمد إبراهيم عبدة).. وتحت السن ضمت كلا من: (زياد أيمن وفهمي زيدان وعصام بنها ومحمد حرفوش).

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من: أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.