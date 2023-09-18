دهس شاب تحت عجلات القطار بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط اليوم وفاة شاب يدعى حسام حسين، يبلغ من العمر 32 سنة، ويسكن في شارع الجيش. تم دهسه تحت عجلات القطار في مزلقان المعلمين بأسيوط.

تلقى اللواء "وائل نصار" مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم أول يفيد بوجود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب تحت عجلات القطار في مزلقان المعلمين بغرب مدينة أسيوط.

انتقلت فورًا قوة من شرطة ومباحث قسم أول، وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وفاة الشاب حسام حسين، البالغ من العمر 32 سنة، والذي يقيم في شارع الجيش في حي شرق أسيوط، أثناء مروره على عجلات القطار. تم نقله إلى مستشفى الإيمان العام.

وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لبدء التحقيق.

وأفاد شهود عيان أن الشاب كان يحاول عبور السكة الحديدية عندما فقد توازنه وسقط تحت عجلات القطار. وعلى الفور تم نقل جثمان الشاب إلى المستشفى لإجراء التشريح الطبي، وتم تحرير محضر بالواقعة لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتعتبر حوادث الدهس تحت عجلات القطار من أكثر الحوادث المؤلمة والمأساوية التي تشهدها المحافظات المصرية بشكل مستمر. ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها الاستهتار بقوانين المرور وعدم التزام الأفراد بإجراءات السلامة عند عبور السكك الحديدية.

وتعمل السلطات المحلية والشرطة على تعزيز حملات التوعية وتشديد الرقابة للحد من حوادث الدهس تحت عجلات القطار. كما تفتح لجان تحقيق للوقوف على أسباب الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل.

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين بضرورة التقيد بقوانين المرور واتباع إرشادات السلامة عند عبور السكك الحديدية، وتجنب التجمهر قرب المزلقانات والأماكن الخطرة. كما تدعو السلطات المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة السكك الحديدية لتحسين مستوى الأمان والحد من وقوع الحوادث المؤلمة.

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان مجمع خدمات المواطنين بالشامية