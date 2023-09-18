تعليم سوهاج تشارك بفعالية في ورش الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت ورش عمل الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة من 2024 إلى 2029 والتي تم عقدها بمحافظة الأقصر أمس اليوم الأحد الموافق 17 من شهر سبتمبر.





من جانبه أكد عطا الميموني مدير عام التعليم بسوهاج، أن الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم استهدف مناقشة الأولويات الأساسية للخطة وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات ووضع التوصيات الخاصة بأولويات الخطة.





ويتكون البرنامج مجموعة من ورش العمل بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الذي ألقى كلمة حول الحوار المجتمعي والمشاركة الفعالة في الخطة الاستراتيجية، بدعم من منظمة اليونسيف والتعاون الألماني، ونظم ورش العمل باشراف الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير والمشرف على الخطة الاستراتيجية .





وشاركت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بفاعلية في ورش العمل ممثلة في ورش العمل ممثلة في عطا الميموني، مدير عام التعليم بسوهاج، وأشرف مكي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، وأسامة النمر، مدير إدارة التعليم الثانوي، وسامية الشريف، مدير إدارة التعليم الاعدادي، وفاضل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومجدي حمودة، مدير إدارة الجودة، وأحمد أبو ضيف، موجه عام التربية الإجتماعية.