أزهر سوهاج تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة رعاية الطلاب

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «مدير إدارة رعاية الطلاب»، تسييرًا للعمل وبصفة مؤقتة، ولحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق الرسمية، دون أن يكسب المتقدم حقًا لدى المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية، اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 17/9/2023م، حتى الأحد القادم الموافق 1/10/2023م.





وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال مناسب ومن المسكنين على وظائف الخدمات الاجتماعية.

2. أن يكون المتقدم على درجة (معلم أول أ) بأقدمية سنتين على الأقل.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

7. أن يكون من المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وذلك طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي وتطبيقًا لقانون 156 لـ 2013 ولائحته التنفيذية رقم (250) وبطاقة الوصف الوظيفي.

أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– آخر تقريرين سريين– صورة من بطاقة الرقم القومي– صورة المؤهل وأي دورات – بيان حالة كمبيوتر – بيان حالة يدوي) وتقدم الطلبات بإدارة التنسيق بالمنطقة.





وفي سياق متصل تواصل منطقة سوهاج الأزهرية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة، استعداداتها للعام الدراسي الجديد حيث نظمت، لقاءً مع موجهي إدارتي دار السلام والمنشاه بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية، وهيثم خلف، مدير إدارة التوجيه الفني، والشيخ أبو الوفا محمد محمود، مدير إدارة دار السلام والشيخ عادل عبدالعليم، مدير إدارة المنشأة.





استهدف اللقاء التأكد من انتهاء التوجيه الفني بالإدارات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد بوضع خطط المتابعة والانتهاء من سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق تنفيذ حركة الانتدابات التي أقرتها المنطقة والتوجيه العام، وأكد "مكي" أن الهدف من كافة الترتيبات التى يتم تطبيقها هو انتظام العملية التعليمية لتكون فى مصلحة الطالب الأزهرى.