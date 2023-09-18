"العز الدخيلة" تتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين بـ1250 جنيهاً للسهم

أعلنت شـــركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، إن الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة المنعقـــدة بتاريـــخ 2023/8/5 المصـــدق عليهـــا مـــن الهيئـــة العامـــة للاستثمار والمناطـــق الحـــرة بتاريـــخ 2023/8/7، وموافقـــة لجنـــة قيـــد الأوراق الماليـــة بالبورصـــة المصريـــة بجلســـتها المنعقـــدة بتاريـــخ 2023/8/23، بشـــأن الشـــطب الاختيـــاري لأسـهم الشـركة، بمـا يتفـق والأحـكام الـواردة بالمـادة (55) والمـادة (55) مكـرر مــن قواعــد القيــد بالبورصــة المصريــة، ومــا ورد بالمــادة (74) مــن الإجــراءات التنفيذيـــة لهـــا، فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية، لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري، والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة، بعد قرار الشطب، وكذلـك الدائنيـن المرتهنيـن وغيرهـم مـن المسـاهمين الراغبيـن فـي البيــع، خـلال الفتــرة مــن الثالثــاء الموافــق 2023/9/19 إلــى يــوم الاثنيــن الموافــق 2023/9/25 بســعر 1250 جنيــهًا مصــريًا، للســهم الواحــد".

وأضاف بيان الشركة، أن ذلك يأتي مـع التـزام الشـركة بشـراء أسـهم جميـع المسـاهمين المعترضيـن والمتضرريـن مـــن الشـــطب الاختياري وغيرهـــم مـــن الدائنيـــن المرتهنيـــن والمســـاهمين الراغبيـــن فـــي البيـــع، وفقًا للمواعيـــد المشـــار إليها.

وأوضحت أن شـــركة السمســـرة التـــي ستمثل الشـــركة فـــي عمليـــة شـــراء الأســـهم، هـــي "هيرميـــس للوســـاطة فـــي الأوراق الماليـــة، بالعنـــوان مبنـــى رقـــم ب 129 المرحلـــة الثالثـــة القريـــة الذكيـــة الكيلـــو 28 طريـــق "القاهـــرة/الإســـكندرية" الصحـــراوي.