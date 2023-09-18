نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإصابة سائق مركبة توك توك" خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة شخص وبها جرح نافذ "إدعاء مشاجرة".

ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك في الجيزة



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (سائق مركبة "توك توك" - تُوفـى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن) ، طرف ثان: (عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف" ، ونجله) بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها وإلتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والأداة المستخدمة.

كما كشفت ،أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) ، وقرر بحضوره من بلدته منذ 10 أيام وأقام طرف شخصان من بلدته على سبيل الإستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حالياً " وهما (حارسى أمن).. حال عودتهم من الخارج إكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و 200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (حارسى الأمن سالفى الذكر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه.