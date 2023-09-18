النائب هشام الشعينى يشيد بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وجه النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات التى أصدرها خلال زيارته لمحافظة بنى سويف والتى تمس بصورة مباشرة حياة المواطن المصري لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم فى ظل حالة التخم الكبيرة التى تعانى منها دول العالم كله بما فيها الدول الكبرى والمتقدمة.

واعتبر " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم هذه القرارات الرئاسية بمثابة رسالة انحياز حقيقى من القيادة السياسية للمواطن وشعور بهمومه ومتطلباته مؤكداً أن الرئيس السيسى باصداره لهذه القرارات المهمة والمتعددة تؤكد على حقيقة فى غاية الأهمية وتتمثل فى أن الرئيس السيسى لديه علم كامل بما يعانى منه الموظفين بمختلف مؤسسات الدولة والفلاح المصرى وغير الموظفين من المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.

وقال النائب هشام الشعينى إن قرارات الرئيس السيسى جاءت معبرة بكل الصدق والأمانة عن أحلام وطموحات المصريين مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك المناقشات الموسعة لقيادات واعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين ومطالباتهم المستمرة من الحكومة بزيادة الاجور والمرتبات والمعاشات وزيادة موارد تكافل وكرامة ودعم الفلاح المصرى.

ووجه النائب هشام الشعينى كل الشكر والتقدير والاحترام للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية وفى مقدمتها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة ، وكذلك زيادة الحد الأدنى الأجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها ، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين ، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مؤكداً أن كل هذه القرارات ستكون جميعها بلا شك خطوة هامة وضرورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين والحرص على دعم فرصتهم في الحياة الكريمة وتحقيق طموحاتهم في حياة أفضل.

وأكد النائب هشام الشعينى أن الرئيس السيسى يؤكد دائماً انحيازه التام لكل المصريين وفى مقدمتهم الطبقات الكادحة والبسطاء والفقراء والمزارعين مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والسياسات لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجهرالحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات.



وجاءت القرارات كما يلي:



أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .



خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .



سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .



سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .



ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024

