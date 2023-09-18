الليلة.. الكاراتيه يكرم قادة العمل الرياضى فى مصر وأبطاله العالميين

يكرم الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى نائب رئيس الأتحادين العربى والإفريقى وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى للكاراتيه، مساء اليوم الإثنين بدار الهيئة الهندسية بكوبرى القبه، قادة العمل الرياضى فى مصر وأبطاله أصحاب الإنجازات العالمية والإفريقية فى حفله السنوى لتكريم الأبطال الحاصلين على ميداليات متنوعة فى البطولات العالمية والإفريقية والإقليمية خلال الموسم 2022/2023.

يحضر الحفل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس الأتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، والمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث وسكرتير عام اللجنة الأوليمبية ، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور ورئيس لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأوليمبية ، ونائب رئيس جهاز الرياضة العسكرى ، ورؤساء المدارس العسكرية والأجهزة الفنية للعبة بها ، بالإضافة إلى المشرف العام على رياضة الكاراتيه بتلك المدارس.

يبدأ الحفل بكلمة لرئيس الاتحاد ، يعقبه كلمة للدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ثم كلمة للمهندس هشام حطب ، وتختتم الكلمات بكلمة للدكتور أشرف صبحى ، ويقوم الاتحاد عقب ذلك بتكريم كبار الشخصيات بمنح الوزير شهادة الحزام الاسود "دان 8" ، ودرع الاتحاد لكل من للمهندس هشام حطب ومحمود حسين واللواء الدكتور محمد صادق سكرتير عام جهاز الرياضة العسكرى نائبا عن رئيس الجهاز ، والمهندس شريف العريان ، والمستشار محمد الدمرداش ، والدكتور فتحى ندا رئيس نقابة المهن الرياضية " نقيب الرياضيين" .

ويقوم الاتحاد لأول مرة بتكريم الرعيل الأول للكاراتيه وهم عاطف فهمى بأظة ، ومحمد رضا عبد السلام ، وحسن إبراهيم محمد ، ومسعود عبد العزيز السيد ، وخالد جاد المولى ، بالإضافة إلى تكريم محمد يحيى لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة ، وسيف الوزيرى رئيس برزنتيشن سبورت ، وطارق شرف رئيس قطاع تطوير الأعمال بالشركة المتحدة للرياضة ، والعميد وليد الهلالى مشرف عام رياضة الكاراتيه بالمؤسسات العسكرية ، والعميد وليد شوقى رئيس قطاع البطولة ، والعميد سعيد صلاح رئيس فرع المدارس بالمؤسسات العسكرية الرياضة ، والعميد محمد الشبراوى قائد المدرسة العسكرية بالإسكندرية ، كما سيتم تكريم العديد من قيادات العمل الرياضى بجهاز الرياضة بالقوات المسلحة ، بالإضافة إلى تكريم رؤساء الأندية الذين لديهم لاعبون فى صفوف المنتخبات المختلفة ، والأجهزة الفنية للمنتخبات للرجال والسيدات ومنتخبات الشباب والناشئين وذوى الاحتياجات الخاصة ، وسيتم تكريم 89 لاعبا ولاعبة ، من هؤلاء اللاعبون الذين حققوا ميداليات فى بطولة العالم بتركيا مع منتخب مصر للناشئين والشباب 21 عاما ، الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى فى البطولة الأفريقية التى أقيمت العام الماضى بجنوب إفريقيا ، وأبطال إفريقيا للشباب والناشئين والكبار وذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على ميداليات فى البطولة التى أقيمت بالمغرب الشهر الماضي.

قال محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن الاتحاد يحرص دائما على تكريم أبطاله سنويا لحثهم على بذل مزيدا من الجهد والعرق فى التدريبات لإحراز البطولة تلو الأخرى لرفع العلم المصرى فى كافة المحافل الدولية والعالمية والإقليمية والإفريقية والعربية ، لافتا إلى أن المنتخب الأول وذوى الاحتياجات الخاصة يستعدون لبطولة العالم للكبار بالمجر ، اكتوبر المقبل ، للمنافسة على المركز الأول فى الترتيب العام بعد صول منتخب الكبار على المركز الثانى فى الترتيب العالم فى بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت بدبى ، والتى حصل فيها أيضا منتخب ذوى الهمم على المركز الأول فى الترتيب العام .

أضاف الدهراوى أن الاتحاد دائما يقدم الجديد فى حفلات التكريم وفى الخدمات التى يقدمها للاعبى المنتخبات الوطنية المختلفة بصفة عامة والرياضة الكاراتيه فى مصر بصفة خاصة ، ولذلك سيتم تكريم سبعة لاعبين من الرعيل الأول للكاراتيه لأول مرة فى تاريخ اللعبة تعبيرا واعترافا بالمجهودات الكبيرة التى بذلوها فى رفع شأن اللعبة وتقديم لاعبين أكفاء للمنتخبات الوطنية كان لهم ومازال الدور الأكبر فى إنجازات اللعبة التى أصبحت على قمة رياضة الكاراتيه فى العالم .

أشار الدهراوى أنه سوف يتم تكريم رؤساء الأندية والأجهزة الفنية الذين لديهم لاعبون فى المنتخبات المختلفة ، والحاصلين على ميداليات فى تلك البطولات ، لافتا إلى أن الاتحاد يحافظ على إقامة هذا الحفل سنويا للأبطال الذين حققوا ميداليات على المستويين العالمى والقارى والإقليمي، ومنحهم المكافآت الخاصة بهم طبقا للائحة وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن .