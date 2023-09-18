وزيرة الهجرة تتحدث عن قرار إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: “إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي”.

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" ، أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.

وتابعت: “ حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه”.

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https://www.youtube.com/watch?v=nyrrbBSi9sA