دكان الفرحة.. توزيع 20 ألف قطعة من الملابس والمستلزمات المدرسية بكفر الشيخ

افتتح صندوق تحيا مصر صباح اليوم الإثنين، معرض مبادرة دكان الفرحة بمحافظة كفر الشيخ، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية دكان الفرحة تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنظيم معرض دكان الفرحة بمحافظة كفر الشيخ للأسر المستحقة والأولى بالرعاية مستمر لمدة يومين، الإثنين والثلاثاء، ويضم المعرض 20 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بكافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور وللمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري ومؤسسة أشرقت الخيرية.

دكان الفرحة

وتابع عبد الفتاح، إن معرض دكان الفرحة في كفر الشيخ يستهدف الأسر الأولى بالرعاية في عدة قرى وهي: القنطرة البيضاء، الكفرالجديد، إسحاقة، الخادمية، أبوطبل، قراجة، البنايين، قليني، عزبة المصنع، المساكن ، منية مسير، الضوافرة ، كفر أبو شلبي ، البنا، دسوق ، كفر العرب ، محلة أبو علي، شباس الشهداء، الجرايدة ، بيلا، قزمان، كفر الجزاير، شباس عمير ، أبو ريا، الرغامة، العباسية، الرصيف، برج البرلس، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأَوْلى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة أفضل للمصريين.

والجدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية، جنوب الوادي، عين شمس، دمياط، سوهاج، الفيوم، حلوان، أسيوط، المنيا والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.

دكان الفرحة