سقوط تاجر احتكار السجائر وحجبها لبيعها في السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تاجر يقوم باحتكار السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر قيام (تاجر أدخنة – مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تحقيق مكاسب غير مشروعة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على (عدد 20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع " بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها ")، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

