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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لجنة الإنقاذ الدولية تُحذر من أزمة صحية عامة في ليبيا بمناطق الفيضانات

فيضانات فى شرق ليبيا
فيضانات فى شرق ليبيا

 

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم الإثنين، من "أزمة صحية عامة تتصاعد بشكل سريع" في المناطق التي ضربتها الفيضانات فى شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة الأشد تضررا.

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وذكرت اللجنة في بيان صحفي أن "الفيضانات الأخيرة قد لوثت بشكل بالغ مصادر المياه وخلطها بالصرف الصحي، وجعلتها غير آمنة للاستهلاك وتُعرض المجتمعات لمخاطر صحية جسيمة".

 

كانت عاصفة دانيال القوية قد ضربت ليبيا التي تمزقها الحرب في العاشر من سبتمبر بعد أن ضربت من قبل اليونان وبلغاريا وتركيا.

 

وانهار سدان في المرتفعات فوق ميناء درنة، مما أدى لاكتساح المياه لمناطق واسعة من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة.

 

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن درنة سجلت بالفعل إصابة 55 طفلا على الأقل بالمرض نتيجة تلوث المياه.

 

وقالت إن "المياه الملوثة يمكن أن تؤدي إلى انتشار أمراض تنتقل بالماء، ما يعرض السكان الضعفاء لا سيما النساء والأطفال لخطر متزايد".

 

ونُقل عن المدير القطري للجنة في ليبيا، إيلي أبو عون، قوله إن "الوضع مأساوي في درنة والمناطق الأخرى المتضررة بالفيضانات في ليبيا".

 

وشدد على أن "الوصول إلى مياه نظيفة هو حق إنساني أساسي".

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