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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التموين: 80% من المنتجات داخل معرض أهلًا مدارس مصرية (شاهد)

أهلا مدارس
أهلا مدارس

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن 80% من المنتجات داخل معرض أهلًا مدارس مصرية 100%.

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أماكن معرض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة

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وتابع خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن المصنوعات الجلدية المصرية يتم تصديرها للخارج نظرًا لجودتها العالية.

 

 

وأشار إلى أن هناك عدة قوانين يتم التعامل بها مع من يتلاعب بالأسعار، مثل: قانون حماية المستهلك.

وواصل أبوالفضل إن الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصاديات العالم بأكمله، مؤكدًا أن مصر بدأت الاعتماد على نفسها حيث أصبح هناك اهتمام كبير بالصناعة المحلية.

وأكمل أن رئيس مجلس الوزراء أشاد بالمنتجات المصرية العالية الجودة في معرض "أهلًا مدارس"، وبالتحديد في المصنوعات الجلدية والملابس.

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