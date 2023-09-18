لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي.. إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن إلى الجنح

أحالت نيابة النزهة الجزئية بإحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى إلى محكمة الجنح لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم وجعله شبيهاً بأغاني الغناء.

لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي..إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الجنح

وأوضح مقدم البلاغ المحامي محمود السمري، أن نيابة استئناف شرق القاهرة أصدرت قرارًا بإحالة الواقعة إلى نيابة النزهة الجزئية للتحقيق فيها، ومن ثم تم إصدار قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجن

وأكد "السمري" أنه لم يتنازل عن البلاغ حتى الآن بعد إحالة الواقعة إلى نيابة النزهة الجزئية للتحقيق فيها.

بلاغ للنائب العام ضد ملحن القرآن على العود

وقدَّم محامي بالنقض بلاغًا للنائب العام ضد شخص لحن القرآن الكريم على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المحامي محمود السمري مقدم البلاغ، أن هذا الشخص حوّل القرآن الكريم إلى أغنية، من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمها كل الأديان السماوية الأخرى.

وجاء في البلاغ أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها: ازدراء الدين الإسلامي، وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهًا بأغاني الغناء، والإساءة إلى الذات الإلهية، وذلك من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، كما ينطوي تحت جريمة التحريض على العنف، وذلك من خلال إثارة غضب المسلمين.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل في هذا الأمر، وفقًا لنصوص مواد قانون ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.