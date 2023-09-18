العثور على جثة شخص داخل مسكنة فى الجيزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل مسكنه في البدرشين، وأشارت التحريات ومناظرة الجثة تعرضه لاختناق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في منطقة البدرشين.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا لقى مصرعه نتيجة تعرضه لاختناق وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.