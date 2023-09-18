44 مليون و506 ألف حجم التمويل لمشروعات شباب الخريجين فى قنا

قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية أغسطس الماضي تم تمويل عدد 7984 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

بإجمالى مبلغ 67 مليون و35 ألف جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

44 مليون حجم التمويل

وأضاف المحافظ، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 277 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 44 مليون و506 ألف و910 جنيه ، وفرت 571 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 6458 مشروعا بتمويل قدره 147 مليون و202 ألاف و290 جنيه ، وفرت 7984 فرصة عمل لابناء محافظة قنا.

وأشار المحافظ، إلي أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه الدولة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين .