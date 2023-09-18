وزير خارجية الإمارات يلتقي عددا من نظرائه على هامش الدورة الـ 78 للأمم المتحدة

وزير خارجية الإمارات يلتقي عددا من نظرائه على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الإثنين أن وزير الخارجية الإماراتي قد التقى نظيره الأيرلندي مايكل مارتن وبختيار سعيدوف وزير خارجية أوزبكستان، حيث بحث مع الوزيرين عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها.

كما تطرقت المباحثات إلى ملف المناخ وأهمية استثمار هذه المنصة الأممية لحشد الجهود الدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي ، لاسيما مع انعقاد قمة الطموح المناخي على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزراء الخارجية على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في إكسبو دبي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي على حرص دولة الإمارات على بناء شراكات دولية بناءة وإيجابية، ترتكز على الشمولية والعمل متعدد الأطراف ، وتقود إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة في المجتمعات.

كما التقى وزير الخارجية الإماراتي، على هامش أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سانتياغو أندريس كافيرو وزير الخارجية والتجارة الدولية في الأرجنتين ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وعقب اللقاء ، وقع الجانبان مذكرة التفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين.

وفي سياق متصل ، بحث الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقائه، باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.