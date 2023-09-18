كريم بنزيما : ضربة البداية في مجموعات أبطال آسيا دفعة قوية

تحدث الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي ، عن مواجهة فريقه أمام أجمك الأوزبكي مساء اليوم في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن اللقاء سيتسم بالندية والقوة.





وأكد بنزيما خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء : "ضربة البداية في مجموعات البطولة الآسيوية أمر هام ، الجميع يعلم أن دوري الأبطال الآسيوي بطولة مهمة جدا بلا شك، المواجهة بين الفريقين ستكون قوية والبداية تعطي طابع للمنافسين.

وواصل ، نمتلك لاعبين رائعين ومجموعة قوية ومتماسكة للغاية.

الحفاظ على المستوى ..

وأضاف في المؤتمر الصحفي التقديمي : "كرة القدم رياضة مشوقة لكن ما أقدمه في الملعب لا يختلف، ألعب دومًا لمساعدة الفريق والفوز خلال كافة المباريات وتقديم أفضل أداء في كل مواجهة من خلال التسجيل وصناعة الأهداف".



وأردف : "أسلوب لعبي مع اتحاد جدة هو نفس ما كنت أقوم به طوال مسيرتي بما فيها ريال مدريد دون أية تغييرات، من خلال التحرك والتسجيل والصناعة، والآن أعمل من أجل الحفاظ على هذا وتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير العميد".

واختتم : "صفحة ريال مدريد أصبحت ماض وانتهى، والأهم حاليا هو الحاضر وتواجدي مع الاتحاد وأشكر الاتحاد على إتاحة الفرصة لي".



وتنطلق اليوم الاثنين ، منافسات بطولة دوري أبطال آسيا في مرحلة دور المجموعات التي تشهد تواجد 40 فريقًا ، تم تقسيمهم على 10 مجموعات ، على أن يتأهل منهم إلى الدور التالي متصدر كل مجموعة ، بالإضافة إلى أفضل ثلاث أندية في الترتيب الثاني.

وتشهد البطولة تواجدًا سعوديًا قويًا بتواجد أندية “ اتحاد جدة ، الهلال ، الفيحاء و النصر”.



للمزيد من الأخبار عبر بوابة الوفد بالواتساب اضغط هنا ..