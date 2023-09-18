عاجل
لأول مرة.. عرض أفلام مهرجان الجونة السينمائي في سينما «زاوية» بالقاهرة
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريم بنزيما : ضربة البداية في مجموعات أبطال آسيا دفعة قوية

كريم بنزيما
كريم بنزيما

تحدث الفرنسي كريم بنزيما  مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي ، عن مواجهة فريقه أمام أجمك الأوزبكي مساء اليوم في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن اللقاء سيتسم بالندية والقوة.
 

txt

شباب الأهلي يفوز على السد الأسواني بدوري الجمهورية


وأكد بنزيما خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء : "ضربة البداية في مجموعات البطولة الآسيوية أمر هام ، الجميع يعلم أن دوري الأبطال الآسيوي بطولة مهمة جدا بلا شك،  المواجهة بين الفريقين ستكون قوية والبداية تعطي طابع للمنافسين.
وواصل ، نمتلك لاعبين رائعين ومجموعة قوية ومتماسكة للغاية.

الحفاظ على المستوى ..

وأضاف في المؤتمر الصحفي التقديمي : "كرة القدم رياضة مشوقة لكن ما أقدمه في الملعب لا يختلف، ألعب دومًا لمساعدة الفريق والفوز خلال كافة المباريات وتقديم أفضل أداء في كل مواجهة من خلال التسجيل وصناعة الأهداف".

وأردف : "أسلوب لعبي مع اتحاد جدة هو نفس ما كنت أقوم به طوال مسيرتي بما فيها ريال مدريد دون أية تغييرات، من خلال التحرك والتسجيل والصناعة، والآن أعمل من أجل الحفاظ على هذا وتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير العميد".
واختتم : "صفحة ريال مدريد أصبحت ماض وانتهى، والأهم حاليا هو الحاضر وتواجدي مع الاتحاد وأشكر الاتحاد على إتاحة الفرصة لي".

وتنطلق اليوم الاثنين ، منافسات بطولة دوري أبطال آسيا في مرحلة دور المجموعات التي تشهد تواجد 40 فريقًا ، تم تقسيمهم على 10 مجموعات ، على أن يتأهل منهم إلى الدور التالي متصدر كل مجموعة ، بالإضافة إلى أفضل ثلاث أندية في الترتيب الثاني.
وتشهد البطولة تواجدًا سعوديًا قويًا بتواجد أندية “ اتحاد جدة ، الهلال ، الفيحاء و النصر”.


للمزيد من الأخبار عبر بوابة الوفد بالواتساب اضغط هنا ..

مواد متعلقة

اليوم .. انطلاق مجموعات دوري أبطال آسيا بحضور سعودي «المباريات كاملةً»

الكشف عن أطقم مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي يواجه نساجي الإيراني بحثًا عن لقب جديد بدوري أبطال أسيا

الجريدة الورقية