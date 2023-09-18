مدير تعليم قوص بقنا يفتتح معرض " أهلا مدارس "

إفتتح طارق نورالدين مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، صباح اليوم الإثنين، معرض اهلا مدارس لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والمقام بساحة مدرسة قوص التجارية بنات والذى تنظمه الوحدة المنتجة بالتعاون مع التربية الاجتماعية .

ومن جانبه أشار طارق نورالدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، إلى أن تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد السيد وكيل الوزارة جاءت صريحة بضرورة إقامة معارض لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لرفع العناء عن كاهل الأسرة بالتزامن وقرب بدء العام الدراسي .

هذا واشاد مدير عام تعليم قوص بنسبة اقبال المواطنين على السلع المعروضة ، مؤكدا ان معرض اهلا مدارس الذى تم افتتاحه اليوم بساحة مدرسة قوص التجارية بنات يحتوى على أكثر من 50 سلعة بتخفيضات تصل إلى 15% والذى تشارك فيه أكثر من 5 شركات تعرض منتجاتها حتى نهاية سبتمبر الجارى .