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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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سر الشفرة النوبية في خطة الخداع بحرب أكتوبر (شاهد)

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أحد أبطال حرب أ

كشف  اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر، سر الشفرة النوبية في خطة الخداع بالحرب .

 

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وقال "سالم" خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، إن عظمة اللغة النوبية التي ساهمت في حرب أكتوبر تتمثل في بساطتها، وتم الاستعانة بها بشكل كبير في خطة الخداع الاستراتيجي.

 

وتابع أن الهواء اللاسلكي، يتطلب رفعه وعدم ملامسته الأرض، وفي 6 أكتوبر كنت في أرض العدو، وأريد أن أرسلت الإشارات، وقمت بتغطيته بالهواء والزلط والرمل، ولأول مرة نحقق اتصال بنسبة 100% من تحت الأرض.

 

 

وتحدث سالم عن خطة خداع الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلي، اقتنع أن مصر تخوض تدريبات وليس حربًا.

 

وأكمل أن مساعد حسني مبارك كان يريد أن يؤدي مناسك العمرة، ولكن مبارك لم يخبره، حتى قامت الحرب، وقال له "إن شاء الله نعملها سوا".

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