"صلاح عبد الصبور والمسرح الشعري" فعاليات أدبية بثقافة القليوبية

شهدت أندية الأدب بفرع ثقافة القليوبية، عدد من الفاعليات ضمن أجندة الأنشطة الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث أعد نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ أمسية أدبية بعنوان "صلاح عبدالصبور والمسرح الشعري".

سيرة الرواد

أدار الأمسية غادة طلعت موضحة أهمية تناول سيرة الرواد بالدراسة والتحليل وصولا لتأصيل التجارب الإبداعية الحقيقة أمام أعين الجيل الجديد من أجل تنمية القدرات الإبداعية وثقلها، ومن أهم هذه المدارس يأتي المسرح الشعري عند صلاح عبدالصبور، وأضاف محمود الزهيري عن تجربة صلاح عبدالصبور الأدبية بصفة عامة وكيف تغير ملامح مسرحه الشعري عن مسرح شوقي وعزيز أباظة حتى أصبح بنيانا مكتملا تجاوز الشعر المسرحي إلى المسرح الشعري،ثم تحدث الشاعر محمد علي عزب عن الخمس مسرحيات الشعرية التي كتبها عبدالصبور وهي "مأساة الحلاج ١٩٦٤، ومسافر ليل ١٩٦٨، والأميرة تنتظر ١٩٦٩، وليلى والمجنون ١٩٧١، وبعد أن يموت الملك ١٩٧٥" وعن البناء الدرامي الذي استغله عبدالصبور في استلهام تجارية الشعرية.

ونظم نادي الأدب بقصر ثقافة بهتيم، أمسية أدبية أدارها الشاعر عبدالناصر أحمد، شارك خلالها الشاعر روماني فرج بقصيدة بعنوان "حكاية من التراث" ثم قصيدة للشاعر محمد السيد بعنوان "وظيفة" كما ألقت الشاعرة عزيزة شعبان قصيدة "ضمور دمعة" أعقبها قصيدة "لجام القلب" للشاعرة إسراء بدر.

القناطر الخيرية

وأعد نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء الجمعة أمسيته الأسبوعية برئاسة الشاعر عمار المصري، وبحضور عدد من شعراء النادي، تناقش الحضور فى عدد من الأعمال الأدبية منها قصيدة "حلم" للشاعر محمود البراد، قصيدة "طفل يسلم" للشاعر محمد آدم، قصيدة "قلبك بكر" للشاعرة رباب حسن، قصيدة "قعدة شعر" للشاعر محمود الجابى، قصيدة "أنا فى المدى" للشاعرة ولاء عزت، وقصيدة "إنتى عارفة؟" للشاعرة ولاء البركاوى، وقد شرف الأمسية الفنان التشكيلى عادل حنين، ونظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة، أمسية أدبية كبرى، استهلت بقصيدة "مبسوطة معاه" للشاعر أدهم الزهيري، وقصيدة "البوم صور" للشاعرة وفاء علي، وقصيدة "قسما بالله" للشاعرة باكينام حمزة.

جاءت هذه الأمسيات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذه بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف، أعدت مكتبة الطفل ببيت ثقافة قها، ورشة حكي لكتاب "زمزم" تأليف أحمد محمد برانق، لفضيلة الشيخ محسن محمد البطح، ناقش قصر ثقافة بهتيم كتاب "الحكم والأمثال النبوية من الأحاديث الصحيحة" تحقيق سميح عباس، لفضيلة الشيخ صلاح عبد الكريم، وأعدت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين، ورشة حكي لكتاب "الأهرمات" تأليف حازم شحاتة، إشراف نجلاء عبدالرحمن، ونظم بيت ثقافة طوخ، ورشة عمل مجسم عروسة المولد النبوي الشريف، باستخدام الورق الملون، تدريب الفنانة نجلاء حسني.