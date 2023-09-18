مصر ترأس الوفود العربية المشاركه في الدورة السابعة لمؤتمر التعاون الصيني العربي في الطاقة

إنطلاقاً من أهمية تعزيز التعاون العربي الصيني وتأكيداً لعمق الروابط الثقافية والحضارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية

توجه المهندس أسامة عسران – نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الي جمهورية الصين الشعبية لحضور المنتدي العربي الصيني تحت شعار "إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بجودة عالية ومعايير عالية وإستدامة" وذلك بمشاركة وفود الدول العربية والتي تترأسها جمهورية مصر العربية بوفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدينة هاينان-الصين خلال الفترة من 19-21/9/2023 وذلك للأهمية الإستراتيجية لدعم أواصر التعاون وبذل أقصى الجهد للمضي قدماً في استمرار التعاون المثمر بين الدول العربية تحت جامعة الدول العربية والجمهورية الصينية المشترك.

ويشارك العديد من الوفود الرسمية للدول العربية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز المعنية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والشركات العاملة في مجال الطاقة من الجانبين بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين العرب والصينين.

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية في مجال الطاقة التي تواجه كل من الصين والدول العربية، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالإضافة إلى الجلسة الختامية والتى سيتم فيها اعلان التوصيات والاتفاق علي تعزيز التعاون في مجالات (النفط والغاز - الكهرباء وتخزين الطاقة - الطاقة النظيفة - الاستخدامات السلمية للطاقة النووية - الهيدروجين الأخضر)

وجدير بالذكر ان مصر ترأست وأستضافت الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، تحت شعار "حزام واحد، طريق واحد: فرص استثمارية واعدة" في القاهرة عام 2018، حيث تضمن البيان الختامي للدورة السادسة بأن يتم عقد الدورة السابعة للمنتدي بالصين

وياتي هذا في اطار الصداقة بين جامعة الدول العربية والصين القائمة على إحترام تنوع الحضارات ومثلث علاقات التعاون الإستراتيجي بين الدول العربية والصين على أحدث نماذج في المنتدى التعاون العربي الصيني للطاقة والذي تم تأسيسه تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث اتفقت الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على تأسيس المنتدي في يناير 2004 وتم وضع برنامج عمل المنتدى ومن ضمنها مجال الطاقة ، وعقدت الدورة الاولي للمنتدي في القاهرة في سبتمبر 2004، حيث يعقد هذا المنتدى باستضافة تبادلية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على التوالي.