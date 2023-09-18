حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لهذا السبب

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة فيلا بمنطقة كرداسة، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بسرقة فيلا في كرداسة، وتبين أنه عاطل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا للسرقة بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل تسلل للفيلا، واستولى على بعض المتعلقات.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق وأمرت بما سبق.