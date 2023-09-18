اليوم .. انطلاق مجموعات دوري أبطال آسيا بحضور سعودي «المباريات كاملةً»

تنطلق اليوم الاثنين ، منافسات بطولة دوري أبطال آسيا في مرحلة دور المجموعات التي تشهد تواجد 40 فريقًا ، تم تقسيمهم على 10 مجموعات ، على أن يتأهل منهم إلى الدور التالي متصدر كل مجموعة ، بالإضافة إلى أفضل ثلاث أندية في الترتيب الثاني.





وتشهد البطولة تواجدًا سعوديًا قويًا بمشاركة أندية “ اتحاد جدة ، الهلال ، الفيحاء و النصر”.

مواجهات اليوم ..

في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة يواجه اتحاد جدة بالسعودية نظيره أولماليك الأوزبكي ، وفي التوقيت ذاته يستضيف الفيصلي الأردني نظيره ناساف الأوزبكي.

وفي السابعة أيضًا يحل فريق سابهان أصفهان الإيراني ضيفًا على القوة الجوية العراقي.

وفي الثامنة مساءا ، يستضيف السد القطري على ملعبه نظيره الشارقة الإماراتي ، وفي التوقيت ذاته ، يستضيف الهلال السعودي نظيره نافيناخور الأوزبكي.

وتفتتح المواجهات في الخامسة مساءا ، بلقاء موباي سيتي الهندي أمام نساجي الإيراني.

تواجد عالمي ..

ومن المنتظر أن تشهد منافسات هذه النسخة من دوري الأبطال للمرة الأولى تاريخيًا تواجد لكوكبة من نجوم الكرة العالمية يأتي في مقدمتهم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وكريم بنزيما مع اتحاد جدة .

وخلال فعاليات النسخة الحالية أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، إقامة مباريات دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، بعد أن أقيمت خلال النسخ الماضية بنظام دورة مجمعة في دولة محايدة.

وتضم منافسات دور المجموعات من أعرق البطولات الآسيوية 40 فريقًا ، تم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، وتنقسم المجموعات إلى 5 دول غرب القارة ولهم أنديتهم ، و5 لدول شرق القارة ولهم أنديتهم أيضًا.

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