مشروعات "حياة كريمة" بسوهاج ترى النور

تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية، ومتابعة مستمرة من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا من فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر" بقرية "البربا" بمركز جرجا ..

**أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بسوهاج

**يضم المجمع كافة الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة.

**يتكون المجمع من 3 طوابق (أرضى+ 2 علوى).

** يشمل الدور الأرضي المركز التكنولوجى المرتبط بكافة المكاتب الموجودة بالمجمع.

** يشمل الدور الأول سجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد .